Ungarn will über Einreisebestimmungen nach Österreich verhandeln

Ungarn will mit Österreich über die Einreisebestimmungen verhandeln. Diese seien hinsichtlich des russischen Impfstoffes Sputnik-V widersprüchlich.

Verhandlungen mit Österreich seien notwendig, da die Bestimmungen der Einreise in das Nachbarland hinsichtlich des russischen Impfstoffes Sputnik-V widersprüchlich seien. Das erklärte der ungarische Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest. Der Minister betonte Gegensätze zwischen der offiziellen Mitteilung und der Kommunikation des österreichischen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein (Grüne).