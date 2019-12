Unfall mit Klein-Lkw in Favoriten: 43-Jähriger verletzt

Am Montagnachmittag kam es in Wien-Favoriten zu einem Unfall, bei dem ein 43-jähriger Mann verletzt wurde.

Ein Klein-Lkw hat Montagnachmittag laut Polizei in Wien-Favoriten einen Abweisbaken touchiert, der eine Verkehrsinsel auf der Himberger Straße sicherte. Das von einem 49-Jährigen gelenkte Fahrzeug wurde in Richtung des Gegenverkehrs geschleudert. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 43-Jährigen, der verletzt wurde. Der Klein-Lkw landete in einem Feld, wo er an einen Wildschutzzaun prallte.