Unfall mit Bundesheer-Boot: Unteroffizier wegen Gemeingefährdung vor Gericht

Ein Unteroffizier muss am Montag nach dem Unfall mit einem Bundesheer-Boot letzten September vor Gericht. Ihm wird fahrlässiger Gemeingefährdung vorgeworfen.

Nach einem Bundesheerboot-Unfall mit zwei schwerverletzten Frauen im September 2018 muss sich der Steuermann am kommenden Montag vor dem Bezirksgericht Bruck an der Leitha verantworten. Der Unteroffizier ist wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angeklagt. 14 Zeugen sind zum Prozess geladen, auch ein Sachverständigengutachten soll erörtert werden.

Boot während Girls’ Camp gekentert

Der Unfall hatte sich am 1. September vergangenen Jahres in Hainburg im Rahmen des Girls’ Camp, eines Schnupperwochenendes des Bundesheeres, ereignet. Das mit einem Unteroffizier als Steuermann, acht Teilnehmerinnen und fünf Soldaten besetzte Boot war gekentert. Zwei Frauen im Alter von 18 und 22 Jahren gerieten unter das Wasserfahrzeug und wurden erst nach 39 bzw. 45 Minuten befreit. Die beiden Teilnehmerinnen mussten reanimiert werden und wurden in Wiener Krankenhäuser geflogen. Über ihren Gesundheitszustand gibt es auf Wunsch der Angehörigen keine Informationen.