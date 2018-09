Unfall mit Bundesheer-Boot: Lage möglicherweise falsch eingeschätzt

Nach dem tragischen Unglück mit dem Pionierboot des Bundesheeres ist nun ein Bild aufgetaucht, dass darauf hindeutet, dass die Lage falsch eingeschätzt wurde. Der Zustand der beiden schwer verletzten Frauen ist unbekannt.

Nach dem Unfall mit einem Pionierboot am 1. September auf der Donau bei Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) mit zwei schwer verletzten Frauen dauern die Ermittlungen zur Ursache unverändert an. “Wir wollen nicht spekulieren”, sagte Oberst Michael Bauer am Donnerstag auf Anfrage.