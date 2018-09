Bundesheer-Boot auf der Donau gekentert: Großeinsatz bei Hainburg

Am Samstagvormittag kenterte auf der Donau bei Hainburg ein Bundesheer-Boot. Zwei junge Frauen mussten in der Folge reanimiert werden, teilte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium auf APA-Anfrage mit.

Der Unfall auf der Donau ereignete sich Bauer zufolge im Rahmen des sogenannten Girls’ Camp. Es handelt sich dabei um ein Schnupperwochenende beim Bundesheer. Die Teilnahme ist ab einem Alter von 17 Jahren möglich. Die beiden mit dem Boot verunglückten Mädchen waren im burgenländischen Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) “eingerückt”. Die Girls’ Camps dauern jeweils von Freitagvormittag bis Sonntagnachmittag. Der ÖAMTC berichtete von einem Großeinsatz. Drei Notarzthubschrauber – “C 2”, “C 3” und “C 9” – wurden an die Unfallstelle entsandt.