Unbekannter warf 39 E-Scooter in den Wiener Donaukanal

Ganze 39 E-Scooter mussten in der Nacht auf heute aus dem Donaukanal in Wien-Döbling gefischt werden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter die Roller willentlich in das Gewässer geworfen hat. Der Schaden wird im mittleren fünfstelligen Bereich angegeben.

Ein derzeit noch unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch insgesamt 39 E-Scooter in den Donaukanal an der Nussdorfer Lände in Wien geworfen. Ein Mitarbeiter des E-Scooter-Anbieters entdeckte die Roller als er sie einsammeln wollte.

Feuerwehrtaucher mussten E-Scooter bergen

Einige der Fahrzeuge konnten im Bereich des Ufers gefunden werden. Zahlreiche weitere E-Scooter mussten durch die Taucher der Feuerwehr geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 58.000 Euro.