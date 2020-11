Umsatzersatz für Unternehmen kann heute ab 14 Uhr beantragt werden

Am heutigen Freitag ab 14 Uhr kann der angekündigte Umsatzersatz für Unternehmen beantragt werden. Bis 15. Dezember kann der Antrag gestellt werden.

Der am Samstag angekündigte Umsatzersatz für Unternehmen, die vom Lockdown betroffen sind, kann ab heute Nachmittag ab 14 Uhr über "FinanzOnline" beantragt werden. Das hat Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) heute, Freitag, in einer Pressekonferenz angekündigt. Der Antrag kann bis 15. Dezember gestellt werden, das Geld soll innerhalb von 14 Tagen überwiesen werden.

Kurzarbeit und Fixkosten-Zuschuss werden nicht gegengerechnet

Die Voraussetzungen für einen Antrag auf Umsatzersatz sind: Ein Sitz, eine Betriebsstätte oder operative Tätigkeit in Österreich, kein Insolvenzverfahren sowie eine Arbeitsplatzgarantie von 3. bis 30. November 2020.

Man arbeite auch an einer Möglichkeit, "dass jene Vorlieferanten, die zwar jetzt von den Schließungen nicht unmittelbar betroffen sind, aber de facto 100 Prozent ihrer Geschäfte mit von Schließungen betroffenen Unternehmen abwickeln, auch eine weitere Hilfe erhalten - diese wird in den nächsten Wochen ausgearbeitet", kündigte der Finanzminister an.