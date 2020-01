Umfrage zum Alkoholverbot am Wiener Praterstern falsch?

Ruft das Alkoholverbot am Wiener Praterstern doch nicht so viele positive Reaktionen auf den Plan als angenommen. Laut "Standard" seien Umfrageergebnisse von der Stadt Wien geschönt worden.

Im Sommer 2019 gaben Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Sozialstadtrat Peter Hacker und Öffi-Stadträtin Ulli Sima (alle SPÖ) die Beibehaltung des Alkoholverbots am Praterstern bekannt. Sie stützten sich dabei auch auf Zahlen, wonach eine deutliche Mehrheit der Befragten sich seit der Einführung sicherer fühle. An der Auswertung gibt es nun Kritik, wie der "Standard" am Dienstag berichtete.