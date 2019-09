Umfrage zeigt: ÖVP-Wähler wünschen sich NEOS als zweite Regierungspartei

Eine Umfrage hat gezeigt, dass sich ÖVP-Wähler vor allem die NEOS in einer nächsten Regierung wünschen. Zumindest gaben das 43 Prozent der Befragten zu Protokoll.

Die ÖVP-Wähler wünschen sich neben der Volkspartei selbst vor allem die NEOS in einer nächsten Regierung. 43 Prozent gaben das bei einer Umfrage des SORA-Instituts für den ORF zu Protokoll. Lediglich 20 Prozent der ÖVP-Wähler wollen hingegen die Grünen in einer Regierung sehen, sie liegen damit noch hinter der FPÖ (34), aber vor der SPÖ (16).

ÖVP und NEOS-Wähler könnten sich Zusammenarbeit vorstellen

Die NEOS können sich ebenso wie die ÖVP-Wähler eine Regierung mit den Türkisen vorstellen. 72 Prozent der NEOS-Wähler sind für die ÖVP in der Regierung, 42 Prozent für die Grünen und 29 Prozent für die SPÖ. Die Grün-Wähler würden neben sich selbst am liebsten die SPÖ (69) oder die NEOS (53) in einer Regierung sehen. Die ÖVP liegt bei ihnen mit 32 Prozent auf Rang drei. Ganz eindeutig deklarieren sich die FPÖ-Wähler zu einer Neuauflage der türkis-blauen Koalition. Sie wollen zu 85 Prozent die ÖVP in einer Regierung sehen. SPÖ-Wähler würden eine Regierung mit den Grünen (59) bevorzugen. Mit 32 Prozent liegt die ÖVP bei ihnen auf Platz zwei.