Umfrage zeigt: Folgen der Krise für Frauen oft härter

Die Coronakrise beschert gebildeteren Frauen größere Zukunftsängste. Außerdem tragen sie den Hauptteil der Belastung während der Krise.

Drei Viertel der Frauen befürchten Verschlechterung der beruflichen Situation

Der Umfrage zufolge befürchten fast drei Viertel der Frauen mit Matura oder höherem Abschluss eine Verschlechterung ihrer beruflichen Situation. Damit liegen sie klar über dem Durchschnitt (66 Prozent). "Arbeitsplätze, die einen höheren Bildungsabschluss erfordern, sind sehr stark gefährdet aufgrund dieser Krise", begründet Meinungsforscherin Christina Matzka das Ergebnis. Betroffen seien viele Selbständige, Beschäftigte in Dienstleistungsunternehmen oder in Kunst und Kultur.

Auch auf die Angst um den Arbeitsplatz wirkt sich der Bildungsgrad aus. Durchschnittlich befürchten 34 Prozent der erwerbstätigen Frauen den Verlust ihres Jobs, mit Matura sind es 43 Prozent. Für Matzka ist es die erste Umfrage, in der die berufliche Unsicherheit mit steigendem Bildungsabschluss steigt und nicht wie üblich fällt. Auch Alleinerzieherinnen (44 Prozent) und jene in Kurzarbeit (45 Prozent) haben demnach überdurchschnittliche Angst um ihren Arbeitsplatz.

Frauen tragen den Hauptteil der Belastung in der Krise

Nahezu einig sind sich die Frauen bei der Frage, wer den Hauptteil der Belastungen in der Corona-Krise trägt. 86 Prozent stimmen der Aussage zu, dass dies die Frauen sind. Als Gründe dafür führten sie Kinderbetreuung (61 Prozent), Haushalt (42 Prozent) oder "Alles unter einen Hut bringen" (30 Prozent) an. Die unbezahlte Haushaltsarbeit ist laut Berechnungen der Arbeiterkammer mehrheitlich weiblich. Demnach kommen Frauen im Durchschnitt auf 27 Stunden Familien- und Hausarbeit, Männer auf 16.

Folgen der Krise treffen Frauen härter

Auch das katholische Hilfswerk Caritas macht auf die Zukunftsängste der Frauen aufmerksam. "Die Maßnahmen zur Eindämmung der Krise und ihre Folgen treffen Frauen härter. Das spüren wir ganz deutlich", erklärte die Leiterin der Caritas Sozialberatungsstelle, Doris Anzengruber in einer Aussendung am Dienstag. Die Anfragen in den Beratungsstellen haben sich demnach in Wien zuletzt verdoppelt. Dabei melden sich deutlich mehr Frauen als Männer. "In der zweiten Märzhälfte gab es 564 Hilfsanfragen von Männern und 1.222 Hilfsanfragen von Frauen. Viele Mütter melden sich verzweifelt bei uns, weil sie Homeschooling und Arbeit kaum mehr unter einen Hut bringen oder große finanzielle Zukunftsängste haben", sagte Anzengruber.