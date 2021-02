Umfrage zeigt: Den Wienern geht es besser als erwartet

Auch 2020 wurde wieder ein BILLA Österreich Report durchgeführt, der sich mit dem Wohlbefinden der Österreich befasst. Und es hat sich gezeigt: Den Wienern geht es besser als erwartet.

Die Wiener lassen sich auch von Corona nicht unterkriegen. Das zeigt der BILLA Österreich Report, eine repräsentative Umfrage unter 3.000 Frauen und Männern im Alter zwischen 18 und 65 Jahren(rund 700 davon aus der Bundeshauptstadt). Sie zeigt, dass es den Wienern trotz der Umstände besser als erwartet geht. Das Wohlbefinden insgesamt ist jedoch zurückgegangen.

Wienern erreichen 58,9 Punkte im Wohlfühl-Index

Der Blick auf den Wohlfühl-Index zeigt, dass es den Wienern besser als erwartet geht. So kommt Wien im Jahr 2020 auf 58,9 von 100 Wohlfühl-Punkten im Vergleich zu 61,2 Punkten in 2019 und liegt damit leicht unter dem Österreich-Schnitt (Österreich: 60,7 in 2020, 64,4 in 2019). Der Rückgang ist damit zu erklären, dass sich die Wiener in vielen Bereichen ihres Lebens weniger wohlfühlen als im Vorjahr. Das größte Minus verzeichnen Freizeit (-10 Punkte), Alltagstätigkeiten sowie der Freundeskreis (jeweils -4 Punkte) gefolgt von Gesundheit (-3 Punkte). Anders sieht es in Sachen Liebe und Ernährung aus, beide Bereiche gewinnen jeweils einen Wohlfühl-Punkt dazu.

Obwohl das Wohlbefinden im Jahresvergleich insgesamt leicht gesunken ist, nehmen die Wiener ihre persönliche Stimmung um einiges positiver wahr als die der anderen. Während man sich selbst als eher optimistisch und lebensfroh sieht, werden die Mitmenschen vornehmlich als besorgt, unzufrieden und angespannt empfunden.

Wien im Bundesländer-Ranking an vorletzter Stelle

Im Bundesländer-Ranking konnte Wien im Jahresvergleich einen Platz gutmachen, rangiert aber dennoch nur an vorletzter Stelle. 2020 teilen sich Vorarlberg und die Steiermark Platz 1. Auch beim Landeshauptstädte-Ranking konnte Wien einen Rang aufholen und belegt nun statt dem 8. den 7. Platz. Der oberste Stockerlplatz geht an Bregenz.

In Wien selbst liegt Hietzing auf Platz eins. Dahinter folgen Liesing und die Innere Stadt. Wieden kann im Vergleich zum Vorjahr aufholen (+8 Plätze) und belegt nun den 6. Platz. Schlusslicht ist Favoriten.

Darüber machen sich die Wiener Sorgen

In unsicheren Zeiten wie diesen beunruhigt die Wiener die wirtschaftliche Lage im Land am meisten (2020: 53 % vs. 2019: 22 %). Dahinter folgt die Sorge um Konflikte in der Welt (2020: 49 % vs. 2019: 43 %) sowie um Geld und Finanzen (2020: 43 % vs. 2019: 47 %). Erstaunlich ist, dass die Menschen um ihre Gesundheit vergleichsweise wenig bangen (38 %) und sich diese Stimmung auch im Jahresvergleich nicht verändert hat. Dabei zeigen sich die Menschen in Wien nahezu gleichermaßen um den eigenen Gesundheitszustand, als um jenen anderer Personen besorgt (39 %).

Diese Dinge bereiten den Wienern Freude

Danach gefragt, welche Dinge und Momente ihnen im Leben die meiste Freude bereiten, stehen Familie (27%) und Freunde (17%) für die Österreicher klar an erster Stelle – das ist auch in der Bundeshauptstadt ähnlich. Nach der Familie (22 %) ist es aber vor allem ein gutes Essen, das die Wiener glücklich macht (19 %). Erst dahinter folgt der Freundeskreis (16 %). In keinem anderen Bundesland hat die Kulinarik einen so großen Stellenwert wie in Wien. Im Gegensatz dazu tragen die Natur oder auch Haustiere vergleichsweise wenig zu den Freudenmomenten der Wiener bei.

Wiener wollen Verpasstes nachholen

Die aktuellen Einschränkungen beflügeln den Wunsch, künftig Verpasstes nachholen zu wollen. Den Lebensbereichen mit dem geringsten Wohlbefinden–also Freizeit sowie körperliche Fitness und Gesundheit –soll, sobald es wieder möglich ist, mehr Zeit gewidmet werden .63% der befragten Wiener möchten ihre freien Momente wieder mehr auskosten, 66 % mehr in Fitness und Gesundheit investieren. Nicht wesentlich gerüttelt hat Corona an den Lebensträumen der Wiener: Gefragt nach Wünschen und Zielen sagen rund 48 % (2019: 47 %), dass sie gerne ferne Länder bereisen und fremde Kulturen entdecken würden. 46 % möchten das Leben bewusster genießen (2019: 50 %) und 40 % Gewicht abnehmen (2019: 43 %). Sich Geld für die Erfüllung eines Traums zur Seite zu legen, ist den Wienern wichtiger als dem Rest von Österreich (33 % vs. 31 %). Darüber hinaus sehnen sich die Menschen in der Bundeshauptstadt danach, eine neue Sprache zu lernen –das hat einer von vier Wienern vor (27 %). Rund 4 von 10 würden gerne innere Ruhe finden (38 %), etwa ein Drittel sehnt sich nach einer Auszeit (34 %). Hätten die Wiener einen speziellen Wunsch frei, würden 19 % am liebsten ihre Wohnsituation ändern –dieses Bestreben ist in nahezu allen anderen Bundesländern schwächer ausgeprägt (Gesamtösterreich: 16 %). 14 % der Wiener wünschen sich Gesundheit, 13 % hätten gerne mehr Geld und ebenfalls 13 % sehnen einen Jobwechsel herbei.

Thema Essen mit großem Stellenwert für die Wiener

Eine bewusste, genussvolle Ernährung sowie kleine kulinarische Sünden zwischendurch sind von großer Bedeutung für das Wohlbefinden. So achten 49% der Wiener auf ausgewogene Mahlzeiten und 66% gönnen sich gerne ein Glas Wein, Schokolade oder Chips. 58 % halten gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie für wichtig und für 46 % ist es selbstverständlich, regionale Produkte zu kaufen. Auch Selbstgekochtes spielt im Alltag der Wiener eine wichtige Rolle: 56% kochen sehr gerne mit regionalen Produkten und bereiten typische Spezialitäten aus der Heimat zu, 50% tun das beinahe jeden Tag.