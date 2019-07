Umfrage: Wiener zieht es im Urlaub nicht in die Ferne

Der Wiener bleibt im Urlaub gern daheim und genießt die freien Tage bei einem Spaziergang durch die Stadt oder einem Besuch im Schanigarten.

Urlaub zuhause ist laut einer Umfrage von markam research (unter 500 Wienern über 15 Jahre) top. "Man muss nicht in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah. In Wien findet man wirklich alles: Gemütliche Schanigärten, Wassersport an der Alten und Neuen Donau, Bäder, Eissalons, Kulturangebot und vieles mehr", so Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien.