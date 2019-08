Umfrage: Wen würden Sie derzeit zum Bundeskanzler wählen?

Am 29. September findet die Nationalratswahl statt. Nach dem Zerbrechen der ÖVP-FPÖ-Koalition und dem Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung, bleibt die Wahl spannend. VIENNA.at will wissen: Wen würden Sie gerne als neuen Bundeskanzler sehen?

Acht Parteien stehen am 29. September bundesweit zur Wahl, dazu noch fünf in einzelnen Bundesländern. ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS bleiben laut den Umfragen im Nationalrat. Die Grünen werden so gut wie sicher wieder einziehen, dafür muss die Liste JETZT mit dem Abschied nach nur zwei Jahren rechnen. Schon wieder gewählt werden muss, weil Türkis-Blau an "Ibizagate" zerbrach und die ÖVP die Wahl ausrief.