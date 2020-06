Umfrage: Während Schul-Schließungen nur wenig Direktkontakt zu Lehrern

Wie eine aktuelle Umfrage aufzeigt, hatten viele Schüler in der Zeit der Schulschließungen aufgrund der Corona-Situation nur wenig direkten Kontakt zu ihren Lehrern.

An den AHS, BHS und Neuen Mittelschulen (NMS) hielt ein Drittel der Klassenvorstände und die Hälfte der anderen Lehrer laut einer Umfrage unter Eltern in der Woche davor keinen Direktkontakt etwa mittels Telefon, Videoschulstunde oder Gruppenchat. An den Volksschulen waren es sogar rund 60 Prozent.