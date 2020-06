Studie: Schüler stellten sich auf Home Learning in der Corona-Krise ein

Ergebnis einer Studie der Universität Wien: Die Schüler haben sich nach den ersten Wochen der Schulschließungen tendenziell besser auf das Home Learning eingestellt.

"Lernen unter Covid-19-Bedingungen": Nachfolge-Studie

Home Learning: So entwickelte sich das Lernen zuhause

Je erfolgreicher sich Schüler bei der Bewältigung ihrer Aufgaben gegenüber dem Beginn der Schulschließungen fühlten, desto eher berichteten sie auch eine Zunahme in ihrer Selbstorganisation und desto eher gaben sie auch an, selbstbestimmt, z.B. im eigenen Tempo, zu lernen, so die Studienautoren. Hingegen sind jene Schüler, deren Lernsituation sich verschlechtert hat, tendenziell älter, erhalten weniger Unterstützung von zu Hause und gaben eher an, auch vor der Corona-Krise Schwierigkeiten beim Lernen gehabt zu haben.