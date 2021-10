Umfrage: Planen Sie heuer einen Winterurlaub?

Nach einem Totalausfall im letzten Jahr startet die Tourismusbranche optimistisch in die kommenden Wintersaison. VIENNA.at will wissen: Planen Sie heuer einen Winterurlaub?

Winterurlaub mit 3G in Österreich

Planen Sie heuer einen Winterurlaub?

Die Öffnung der Skigebiete hat bereits begonnen. Mit der 3G-Regel - geimpft, genesen oder getestet - in Hotels und Gastro sowie an den Skiliften, der FFP2-Maskenpflicht in den Gondeln, Après-Ski nach den Bestimmungen der Nachtgastronomie, also "2G", und großzügigen Stornobedingungen will man den Urlaubern den Winter schmackhaft machen.