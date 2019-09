Die Suche nach einem Generalunternehmer hält noch einige Monate an.

Die Suche nach einem Generalunternehmer hält noch einige Monate an. ©APA/Helmut Fohringer

Umbau im Wien Museum am Karlsplatz beginnt

In den vergangenen Wochen wurde das Wien Museum als Ausstellungsplattform für "Take Over" genutzt. Ab sofort beginnen die Maßnahmen, um den Generalunternehmer für den Umbau zu finden.

Das Wien Museum am Karlsplatz soll nach der Zwischennutzung nun umgebaut werden. Die Suche für den Generalunternehmer geht in die entscheidende Phase.

Alle Exponate wurden in den vergangenen Monaten ausgeräumt und in das Depot nach Himberg gebracht. Im kommenden Sommer sollen die Arbeiten für den Neubau und die Sanierung beginnen. Das Glasdach allerdings wird entfernt.