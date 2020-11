Um 78 Prozent mehr: Rasanter Anstieg bei Intensivpatienten

Angesichts der rasant ansteigenden Coronavirus-Infektionen, wird es in Österreichs Krankenhäusern eng. Innerhalb einer Woche - seit vergangenem Montag - war ein Anstieg um 62 Prozent bei den Covid-19-Patienten in den heimischen Spitälern zu verzeichnen. Auf den Intensivstationen ergab sich sogar ein Plus von 78 Prozent. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) präsentierte diese Zahlen am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Am Montag befanden sich bei 4.135 Neuinfektionen binnen eines Tages 2.161 Patienten im Spital, um 213 mehr als am Sonntag. 336 Patienten bedurften intensivmedizinischer Betreuung - ein Zuwachs um 45 Personen gegenüber dem Vortag. Sollte diese Entwicklung anhalten, könnte es im intensivmedizinischen Bereich kritisch werden, warnte Anschober mit Nachdruck. Sollte das nicht gelingen, "steuern wir auf eine erhebliche Krisensituation zu", meinte der Gesundheitsminister. Man müsse "alles tun, um die Trendwende ab Mitte November zu erreichen". Er gehe davon aus, "dass die Zahlen (was die Neuinfektionen betrifft, Anm.) in dieser Woche deutlich steigen werden."