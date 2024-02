Ukraine: Warnung von Schönborn

Kardinal Christoph Schönborn hat zur fortwährend notwendigen Solidarität mit der Ukraine appelliert. Er warnte am Freitag in seiner Wochenkolumne in der Zeitung "Heute" Kathpress zufolge davor, dass das Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine abstumpft und die Hilfsbereitschaft für die Nachbarn in Not nachlässt.

"Wird gar die Ukraine allein gelassen? Wegschauen vom Leid des Nächsten ist kurzsichtig. Wir sitzen im selben Boot. Unser Frieden ist nicht selbstverständlich."

Schönborn: "Einer ganzen Generation wurden die Väter genommen"

Schönborn wird am Samstag, dem zweiten Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine, im Wiener Stephansdom um 17 Uhr einem ökumenischen Friedensgebet vorstehen, zu dem zahlreiche weitere Kirchenspitzen sowie Vertreter aus Politik und Diplomatie erwartet werden. Der Wiener Erzbischof verweist in seinem Kommentar auf die hunderttausenden Toten und Verwundeten, die der Angriffskrieg Russlands bisher bereits gefordert habe. Millionen Menschen seien zu Flüchtlingen geworden. Hinter allen diesen Zahlen stünden persönliche Schicksale. Schönborn: "Einer ganzen Generation wurden die Väter genommen. Viele Kinder sind nach Russland verschleppt worden. Welche Zukunft erwartet sie?"

Jahrestag von Ukraine-Krieg: Stephansdom-Glocken läuten

Die Glocken des Wiener Stephansdoms werden am Samstag, dem zweiten Jahrestags des Angriffs Russlands auf die Ukraine, um zwölf Uhr mittags zehn Minuten lang läuten. Damit folge man dem Aufruf der Europäischen Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister, wonach Domkirchen und Kathedralen in ganz Europa am Samstag für zehn Minuten ihr Geläut erklingen lassen sollen. "Wir, die Gemeinschaft der Bauverantwortlichen der großen Kathedral- und Domkirchen Europas von Norwegen bis Malta und von Spanien bis in die Ukraine, möchten erneut an diesen Krieg erinnern: Europa brennt noch immer", heißt es im Aufruf der Dombaumeister.