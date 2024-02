Lichtermeer für Kinder in Ukraine am Wiener Stephansplatz

Das Ukraine-Lichtermeer am Wiener Stephansplatz bestand aus 5.000 Kerzen.

Mit einem Lichtermeer auf dem Wiener Stephansplatz hat die Caritas hat am Donnerstagabend auf eine Notwendigkeit der weiteren Unterstützung der Ukraine hingewiesen. Gleichzeitig wurde vor Kriegsmüdigkeit gewarnt. Wie viele Menschen an der Veranstaltung teilnahmen, lässt sich aufgrund der Fluktuation schwer sagen. Eine grobe Schätzung durch Polizeibeamte ergab die Zahl 300.

Dank von Ukraine-Botschafter

Der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, dankte den "Freunden in Österreich" für ihre Unterstützung. Die Caritas helfe allerdings nicht erst seit zwei Jahren, sondern bereits seit zehn, als prorussische Separatisten in der Ostukraine einen gewaltsamen Aufstand begannen. "Je schneller der Ukraine geholfen wird, desto schneller können wir uns durchsetzen", meinte Khymynets. Mit größerer Verzögerung hingegen müsse die Ukraine einen höheren Preis zahlen, und "der Aggressor wird sich bestätigt fühlen", sagte er in Richtung Russlands. "Es wäre eine Naivität, zu behaupten, dass Putin Frieden will. Er will die Freiheit ruinieren."