Über eine Million Menschen wandten sich an Gesundheitstelefon 1450

Der Fonds Soziales Wien hat zusammen mit seinen rund 160 Partnerorganisationen 2020 um 107.100 Menschen gekümmert. Eine Zahl gibt es auch zum Gesundheitstelefon 1450.

Das waren etwas weniger als 2019, als 112.300 Kundinnen und Kunden Leistungen bezogen. Der Rückgang wurde bei der Bilanzpräsentation am Donnerstag u.a. damit begründet, dass manche Dienste während der Pandemie nicht in Anspruch genommen wurden. Doch es gibt auch massive Steigerungen: So mutierte das Gesundheitstelefon 1450 zur zentralen Corona-Drehscheibe.

2020 für Fonds Soziales Wien nicht normal

FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer berichtete von zum Teil beachtlichen Schwierigkeiten, vor denen man bei der Erbringung von Leistungen gestanden sei. "Die Frage war, wie man soziale Nähe leben kann in einer Zeit, wo man soziale Nähe nicht leben soll." Physischer Kontakt habe plötzlich Gefahr bedeutet. Manche Dienste seien weniger nachgefragt worden - etwa Besuchsdienste. Allerdings habe es auch Fälle gegeben, wo sich Betroffene geweigert hätten, Leistungen in Anspruch zu nehmen, die notwendig gewesen wären. So seien etwa Heimhilfen aus Sorge vor einer Infektion mitunter nicht in die Wohnung gelassen worden.