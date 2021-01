Über 200 Anzeigen bei Corona-Demos in Wien

Am Samstag ist es zu mehreren kleineren Protesten in Wien gekommen. Über 200 Anzeigen wurden durchgeführt.

In der Wiener Innenstadt ist es heute zu mehreren kleineren Protesten gekommen, die großen Demonstrationen waren im Vorfeld untersagt worden. Dabei wurden wie schon in der Vergangenheit zum Teil die Corona-Maßnahmen missachtet, was zu über 200 Anzeigen führte. Eine bekannte Aktivistin aus der rechtsextremen Szene wurde festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung Samstagabend mit.