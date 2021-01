Corona-Demos in Wien: Angekündigte Kundgebung ohne Teilnehmer

Für das Wochenende wurde einige Corona-Demos angekündigt, ein Großteil wurde bereits im Vorfeld untersagt. Eine Demo wäre am Samstag übrig geblieben, Teilnehmer waren jedoch keine dabei.

Der Großteil der für das Wochenende in Wien angekündigten Demonstrationen rund um die Corona-Maßnahmen der Politik wurden am Freitag von der Polizei untersagt. Am Samstag blieb eine Kundgebung übrig, die abgehalten hätte werden dürfen. Diese fand jedoch nicht statt - am Versammlungsort Ballhausplatz in der Wiener Innenstand fanden sich gegen Mittag lediglich Journalisten und Polizisten ein, Kundgebungsteilnehmer waren keine zu sehen.