Über 12.000 Corona-Patienten in NÖ Spitälern behandelt

Die Zahl der Corona-Patienten, die in Niederösterreichs Krankenhäusern seit dem Ausbruch der Pandemie behandelt worden sind, liegt bei 12.238.

2.077 von ihnen intensivmedizinisch, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) am Dienstag mit. Allein im Jahr 2021 wurden 8.199 Personen stationär aufgenommen, 1.446 von ihnen wurden auf Intensivstationen versorgt. LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) betonte in dem Zusammenhang in einer Aussendung einmal mehr die Wichtigkeit der Schutzimpfung .

Niederösterreich: 55 Covid-Erkrankte auf Intensivstationen

Lob von NÖ LHStv. für Landesklinik-Beschäftigte

Ein Lob vom Landesvize ging an die Beschäftigten in den Landeskliniken, die in den vergangenen Monaten an ihre Leistungsgrenzen gehen mussten. "Unsere 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren und sind in diesem Jahr mit der Bewältigung der Corona-Pandemie mehr denn je gefordert. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag, um die Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen."