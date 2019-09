U-Haft nach Halsstich in Wiener Neustadt

Jener Mann, der einen 38-Jährigen in Wiener Neustadt vor einem Cafe mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, sitzt nun in U-Haft.

Über einen 21-Jährigen, der am Sonntag einen 38 Jahre alten Mann vor einem Lokal in Wiener Neustadt durch einen Stich in den Hals verletzt haben soll, ist die Untersuchungshaft verhängt worden. Befristet ist diese vorerst bis 2. Oktober, teilte eine Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Ermittelt wird gegen ihn wegen des Verdachts des versuchten Mordes.