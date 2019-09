Halsstich in Wiener Neustadt: Angreifer war betrunken

Jener Asylwerber, der einen 38-Jährigen am Sonntag in Wiener Neustadt mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat, soll bei der Attacke betrunken gewesen sein.

