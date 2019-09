Wiener Neustadt: Mann durch Halsstich schwer verletzt

Sonntagvormittag wurde ein Mann bei einem Lokal in Wiener Neustadt durch einen Halsstich schwer verletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Ein 38-Jähriger ist am Sonntagvormittag vor einem Lokal in Wiener Neustadt durch einen Halsstich lebensbedrohlich verletzt worden. Im Zuge einer Auseinandersetzung soll ein 21-jähriger Syrer zugestochen haben. Der Asylwerber wurde nach kurzer Fahndung festgenommen. Gegen ihn wird wegen Mordversuchs ermittelt. Der Zustand des Opfers dürfte stabil sein, sagte ein Polizeisprecher.

Wiener Neustadt: Opfer und Täter sollen sich nicht gekannt haben

Nach einem Streit im Lokal in der Fischauer Gasse soll der Verdächtige kurz vor 9.00 Uhr vor dem Cafe den Mann aus dem Bezirk Neunkirchen attackiert haben. Der Mann erlitt einen Stich und Schnittwunden am Hals, er wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der 21-Jährige wurde kurz nach der Attacke von einer Streife der Polizeiinspektion Flugfeld angehalten und vorläufig festgenommen, sagte Sprecher Walter Schwarzenecker. Der Verdächtige soll aufgebracht gewesen sein und die Vorwürfe in Abrede gestellt haben, er wird aber durch Zeugenaussagen belastet.