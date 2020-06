Tschechien öffnet Grenze zu Österreich vermutlich ab Freitag

Tschechien wird voraussichtlich schon ab Freitag die Kontrollen an der Grenze zu Österreich abschaffen. Auch dei Slowakei könnte bald rezipoke Schritte einleiten.

Noch am Donnerstag soll die tschechische Regierung das verkünden, sagte die tschechische Botschafterin in Wien, Ivana Cervenkova, gegenüber dem Tschechischen Rundfunk.

Prag. "Noch im Laufe des Donnerstags sollten die Tschechen die erfreuliche Nachricht erfahren, dass wir eine reziproke Maßnahme setzen und diesen Schritt (wie Österreich) auch an der tschechischen Grenze tun", so Cervenkova. "Ich hoffe, dass es vielleicht ab Freitag so sein wird", fügte sie hinzu.

Slowakei könnte bald reziproke Schritte einleiten

Der überraschenden Grenzöffnung Österreichs könnten bald reziproke Schritte der Slowakei folgen. Das deutete Martin Klus, Staatssekretär im Außenressort, am Donnerstag in einem Live-Gespräch mit dem slowakischen TV-Sender TA3 direkt am Grenzübergang Berg an.

"Ich erwarte, dass in den nächsten Stunden zumindest über Österreich, Ungarn und einige weitere Länder, die wir schon zuvor als sicher eingestuft hatten, verhandelt wird," meinte Klus. Für Slowaken, die in diese Länder reisen, aber auch für deren Staatsbürger beim Eintritt in die Slowakei sollte sich demnach die Reisefreiheit "markant erhöhen".

Vorerst hält die Slowakei an der Grenze zu Österreich das bisherige strenge Grenzregime aufrecht. Rückkehrer aus Österreich, die unter keine der Ausnahmeregelungen fallen oder sich länger als 48 Stunden auf österreichischem Gebiet aufhalten, müssen weiterhin in Quarantäne.

Laut Klus gebe es aber ziemlichen Druck auf baldige Lockerung, nicht nur in Bezug zu Österreich, sondern auch zu Ungarn. Das Thema sollte schon beim heutigen Krisenstab in Bratislava "sehr komplex" diskutiert werden, meinte er. "Mit Hinsicht auf die gute epidemiologische Situation in Österreich wie auch in der Slowakei sehe ich persönlich keinen Grund, es unnötig hinauszuzögern," so der Politiker der liberalen Partei Freiheit und Solidarität (SaS).

Eventuell Ampelsystem mit seperaten Regelungen an der Grenze

Es sei aber weiterhin möglich, dass die Slowakei schließlich zu einem Grenzregime übergeht, wie es ab dem 15. Juni in Tschechien geplant ist. Nach einem sogenannten Ampel-System sollte es separate Regelungen für sogenannte "grüne Länder" ohne Reiseeinschränkungen und "rote Länder" mit einem Reiseverbot geben. Da die Slowakei und Tschechien ab Donnerstag ihre gemeinsame Grenze komplett geöffnet haben, sei wahrscheinlich, dass auch Grenzregelungen zu anderen Ländern harmonisiert werden, so Klus.