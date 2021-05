Tschechien: Grenzen für Touristen mit erster Covid-Impfung offen

Tschechien ermöglicht die reibungslose Einreise für Menschen aus Österreich, Kroatien, Deutschland, Ungarn, Polen, Slowakei und Slowenien - solange sie zumindest einmal geimpft wurden.

Tschechien öffnet ab Montag seine Grenzen für Österreicher, die bereits die erste Corona-Impfung erhalten haben. Das teilte der neue tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtech am Freitag mit. Bereits einmal geimpfte Personen dürfen ohne Einschränkungen einreisen. Diese Regelung gilt auch für Kroatien, Deutschland, Ungarn, Polen, Slowakei und Slowenien. Impfnachweise aus diesen sieben Ländern werden in Tschechien anerkannt, so Vojtech.