Trotz Handgelenksproblemen: Thiem plant Antreten bei Sandplatz-Turnieren

Nachdem er am Mittwoch über erneute Probleme mit dem Handgelenk berichtet hatte, gab Dominic Thiem am Donnerstag seinen umfangreichen Turnierkalender auf seiner Webseite bekannt.

Dominic Thiem plant, neben seiner Teilnahme in Estoril (beginnend am Ostermontag) und München (startet am 15.4.), für die er eine Wildcard erhält, auch in den Masters-100-Events in Monte Carlo (7.4.), Madrid (24.4.) und Rom (8.5.) zu spielen. Nach seinem Einsatz im Foro Italico wird Thiem bei den French Open in Paris antreten.