Rückschlag für Thiem: Handgelenksprobleme zurückgekehrt

Dominic Thiem gab am Mittwoch in einem Video auf seinen sozialen Netzwerken bekannt, dass vor wenigen Wochen erneut Probleme mit dem Handgelenk aufgetreten sind.

Schmerzen und Entzündung kehrten bei Thiem vor einigen Wochen zurück

Der Niederösterreicher, der seit Februar wieder mit seinem Vater Wolfgang trainiert, erzählte, dass er seine Übungseinheiten wieder intensiviert hatte - mit Folgen. "Wir haben sehr viele Stunden am Platz verbracht, sehr viele Schläge gemacht. Leider hat sich dann vor dem Challenger in Ungarn mein Handgelenk wieder gemeldet. Es sind wieder vermehrt diese Klicks im Handgelenk aufgetaucht, die auch direkt nach der Verletzung waren, wie ich da wieder angefangen habe zu spielen."

In Szekesfehervar hatte Thiem vor zwei Wochen in der ersten Runde gegen den 295. der Weltrangliste, den Polen Daniel Michalski, in zwei Sätzen verloren. Vergangene Woche folgte beim Challenger-Turnier in Zadar eine schwere 2:6,1:6-Niederlage gegen Landsmann Lukas Neumayer. Er habe abgewartet, weil er auf eine schnelle Besserung gehofft habe. "Leider ist jetzt eine kleine Entzündung drin im Handgelenk mit Schmerzen." Deshalb habe er auf Anraten der Ärzte sein Antreten in Neapel abgesagt.