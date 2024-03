Dominic Thiem erleidet deutliche Niederlage gegen Lukas Neumayer im Challenger von Zadar

Dominic Thiem erleidet im Challenger-Achtelfinale von Zadar eine deutliche Niederlage gegen Lukas Neumayer.

Thiem unterlag Neumayer

In der ersten Runde hatte der topgesetzte Thiem den Serben Filip Krajinovic noch mit 6:2,7:6(4) bezwungen. Gegen Neumayer war er jedoch von Beginn an auf der Verliererstraße und konnte dem Salzburger nicht wehtun. Zudem beging er nach wie vor zu viele Eigenfehler. Nach einem 0:3-Rückstand vergab Thiem bei 1:3 vier Rebreakchancen und geriet in der Folge in Satz zwei mit 0:5 in Rückstand. Mit Ach und Krach gelang dem Weltranglisten-90. noch ein Ehrengame.