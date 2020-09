Trotz Corona wieder regulärer Sportunterricht an Schulen

Laut Unterrichtsminister Heinz Faßmann wird es in den Schulen ab Herbst wieder regulären Sportunterricht geben. Bei gehäuften Corona-Infektionen ist etwa eine Verlegung ins Freie denkbar, Absagen kämen nicht infrage.

Auf Einladung von Unterrichtsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Donnerstag in Wien ein prominent besetztes Treffen zum Thema "Umsetzung von Bewegung und Sport an Österreichs Schulen im Schuljahr 2020/21" stattgefunden.