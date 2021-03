Trotz Corona-Erkrankung von Haimbuchner: FPÖ bleibt Linie treu

Herbert Kickl wünscht seinem Parteikollegen Manfred Haimbuchner, der sich mit einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation befindet, eine baldige Genesung. An der Linie der FPÖ würde sich deswegen aber nichts ändern.

Kickl: Corona-Erkrankung von Haimbuchner "tragisch"

In Richtung der anderen Parteien, die ein gewisses "Maß an Schadenfreude und Häme" an den Tag legten, meinte Kickl, dass ein bisschen Demut angebracht wäre. Denn auch in den anderen Parteien habe es Coronainfektionen gegeben. Daher sollten sie dankbar sein, "dass es in ihren Reihen keinen schweren Verlauf gegeben hat", anstatt zu versuchen, politisches Kleingeld daraus zu machen.