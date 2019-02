Triiiple: OTTO Immobilien vermarktet 250 Eigentumswohnungen

Rund 250 Eigentumswohungen in zwei Türmen des Triiiples am Wiener Donaukanal werden nun von OTTO Immobilien zum Kauf angeboten.

Noch bis 2021 wird an dem Gebäude an der Erberger Lände gearbeitet. Das Triiiple befindet sich noch im 3. Gemeindebezirk, jedoch bereits ganz in der Nähe zum grünen Prater. Verkehrstechnisch kann man mit der U-Bahn leicht in die Stadt gelangen, es ist jedoch auch an den Flughafen angebunden.