Tribit XFree Go im Test: Gute Kopfhörer zum kleinen Preis

Die Kopfhörer Tribit XFree Go sind günstig, aber nicht billig. Wir haben sie getestet und ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Tribit konnte uns zuletzt mit ihren kleinen , günstigen Lautsprechern überzeugen und schaffen es dieses Mal mit den Over-Ear-Kopfhörern Tribit XFree Go. Die 225 Gramm schweren Kopfhörer sind angenehm zu tragen, die Soundqualität passt auch und mit nur 30 Euro auf Amazon gehören die Kopfhörer dem Budget-Segment an.

Dabei lassen die Kopfhörer in puncto Verarbeitung nichts zu wünschen übrig, die Ohren sind gut abgedeckt, die Umgebungsgeräusche werden allerdings nur passiv gedämpft, was man in diesem Preisbereich nicht anders erwarten kann. Die Tribit XFree Go haben zudem einen ganz schönen Rumms was die Lautstärke angeht und sind vom Klang leicht basslastig.