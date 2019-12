Tresor im Wienerwald "entsorgt": "Waren im Wald spazieren"

Drei der vier Männer, die nach dem Versuch einen gestohlenen Safe im Wienerwald zu entsorgen, verhaftet wurden, leugnen die Tat. Sie "waren im Wald spazieren" und nur zufällig dort, sagten sie in den Einvernahme.

Tresor bei Einbruch in Wiener Apotheke erbeutet

Der Tresor stammt aus einem Einbruch am Freitag in eine Apotheke in Wien-Wieden. Im Safe dürften sich diverse Karten und Bargeld befunden haben. Ob und was die mutmaßlichen Täter aus dem Tresor entnommen haben, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die vier lettischen Staatsbürger wollten vermutlich den Safe im Wald entsorgen. Dabei wurden sie Samstagvormittag beobachtet und festgenommen.