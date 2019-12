Safe im Wienerwald "entsorgt": Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Samstag kam es zu wilden Szenen im Bereich der Amundsenstraße/Höhenstraße in Wien-Penzing: Vier Personen wollten einen Safe im Wienerwald "entsorgen" und rammten ein Polizeiauto.

Ein Passant hatte bemerkt, wie vier Personen einen Safe aus einem Auto heraus in einem Waldstück im Wienerwald in Wien-Penzing "deponieren" wollten. Die Verdächtigen wollten der alarmierten Polizei entkommen, ein Polizeiauto wurde gerammt. Ein Polizist wurde verletzt. Die Verdächtigen wurden festgenommen.

Safe sollte im Wienerwald "deponiert" werden



Ein Augenzeuge hatte bei der Amundsenstraße in Wien-Penzing zunächst beobachtet, wie vier Personen mit einem Auto angehalten hatten. Sie versuchten offenbar, einen Safe aus dem Wagen heraus zu entsorgen. Als sich die Verdächtigen beobachtet fühlten, flüchteten drei von ihnen zunächst zu Fuß Richtung Höhenstraße, teilte die Wiener Polizei in einer Aussendung mit.

Flüchtender umfuhr Straßensperre der Wiener Polizei

Der Zeuge alarmierte die Polizei. Mehrere Funkwagen fuhren zum Einsatzort. Der Lenker des Fahrzeuges, mit dem der Safe transportiert worden war, wollte aber nicht aufgeben. Er fuhr mit seinem Pkw in Richtung Hüttelbergstraße. Die Polizisten wollten das Fahrzeug durch eine Straßensperre aufhalten. Der verdächtige Lenker wich aber einem quergestellten Funkwagen über den Gehsteig aus. Dann aber stieß er mit einem anderen Auto zusammen, dass in dem Bereich gerade aus einer Ausfahrt in die Straße einbiegen wollte.