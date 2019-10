Traumjob ausgeschrieben: Wiener Christkindl 2019 gesucht

Der himmlischste Job in Wien ist wieder einmal ausgeschrieben: Der Christkindlmarkt am Rathausplatz sucht für die bevorstehende Adventzeit ein Wiener Christkindl.

Wer hat nicht als Kind davon geträumt, einmal das Christkind zu sehen? Jetzt kann nicht nur dieser Traum wahr werden, sondern der Job wird sogar ausgeschrieben: der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz startet am 10. Oktober die Suche nach dem Wiener Christkindl 2019.

Wer schlüpft in die zauberhafteste Rolle des Jahres?

Modeschule Hetzendorf kleidet Wiener Christkindl neu ein

Diese Aufgaben erwarten das Christkindl

Vorlesen von Weihnachtsgedichten und -geschichten zählt ebenso zu den Aufgaben des Wiener Christkindls wie an den Adventsonntagen von 16-19 Uhr in der Back- und Bastelstube in der Volkshalle, am Christkindlmarkt und dem Wiener Weihnachtstraum zu flanieren oder immer mit einem Lächeln für die vielen Fragen und Fotos da zu sein. Zusätzlich ist das Wiener Christkindl ein begehrter Interviewpartner für Journalisten und Kamerateams aus aller Welt. Voraussetzung ist deshalb ein offener und kommunikativer Charakter sowie perfektes Deutsch und gutes Englisch.