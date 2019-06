Trauerfeier für Elfriede Ott wird öffentlich stattfinden

Vergangene Woche verstarb die Schauspielerin Elfriede Ott mit 94 Jahren. Die Trauerfeier am Wiener Zentralfriedhof wird am 28. Juni öffentlich statt finden.

Die Trauerfeier für die verstorbene Schauspielerin Elfriede Ott am 28. Juni am Wiener Zentralfriedhof ist doch öffentlich. Freunde und Fans sollen sehr wohl die Möglichkeit erhalten, sich zu verabschieden. Nur Foto- und Filmaufnahmen werden in der Lueger-Kirche nicht möglich sein, betonte ein Sprecher der Bestattung Wien am Montag.