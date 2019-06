Elfriede Ott wurde "generationenübergreifend bewundert"

In der Nacht auf Mittwoch ist die Schauspielerin Elfriede Ott verstorben. Mit Ott verliere die Republik "eine ihrer beliebtesten und profiliertesten Schauspielerinnen", so Bundespräsident Van der Bellen.

Zu unzähligen Trauerbekundungen hat das Ableben der Schauspielerin und Josefstadt-Doyenne Elfriede Ott am Mittwoch geführt. Mit Ott verliere die Republik "eine ihrer beliebtesten und profiliertesten Schauspielerinnen", zollte Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Verstorbenen seinen Respekt. Ott war in der Nacht auf Mittwoch mit 94 Jahren gestorben.

"Besonders in typisch österreichischen Rollen begeisterte sie jahrzehntelang ein dankbares Publikum und spielte sich in die Herzen der Theaterbegeisterten", so Van der Bellen weiter. "Bis ins hohe Alter vermochte Elfriede Ott ihr Talent auf der Bühne, im Fernsehen und Film einzusetzen, wofür sie generationenübergreifend bewundert wurde." Zudem habe sie sich stets für nachkommende Bühnentalente engagiert. "Wir alle werden Elfriede Ott ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren."