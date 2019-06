Schauspielerin Elfriede Ott ist tot

Die Schauspielerin Elfriede Ott ist in der Nacht auf heute, Mittwoch, im Alter von 94 Jahren gestorben.

Elfriede Ott, Doyenne und Ehrenmitglied des Theaters in der Josefstadt, ist in der Nacht auf heute, Mittwoch, gestorben. Das gab das Theater in der Josefstadt bekannt. Die Schauspielerin feierte gestern, Dienstag, ihren 94. Geburtstag. "Mein Theater war und ist die Josefstadt", bekannte Ott einmal. Dort fand sie 1958 ihre künstlerische Heimat und gehörte seit damals zu den Publikumslieblingen.