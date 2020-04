Training kann starten: Kein Corona-Fall bei Wiener Austria

Am Montag wurden alle Spieler und der Betreuerstab der Wiener Austria auf das Coronavirus getestet, keiner der Tests fiel dabei positiv aus.

Bei der Wiener Austria steht dem Einstieg ins Kleingruppentraining am Mittwoch nichts mehr im Wege.

Alle Austria-Spieler negativ auf Covid-19 getestet

Die am Montag wegen der Coronavirus-Pandemie durchgeführten Covid-19-Tests bei den Spielern und dem Betreuerstab fielen allesamt negativ aus, wie die Favoritner am Dienstag via Aussendung bekanntgaben.