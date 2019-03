Traditionelles Nachtwächter-Treffen findet in Wien-Ottakring statt

Im 16. Wiener Gemeindebezirk findet von 15. bis 17. März die Jahreshauptversammlung der "Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren" statt. Ein Programm-Highlight ist die gemeinsame Nachtwächterparade.

Von 15. März bis 17. März 2019 findet die Jahreshauptversammlung der “Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren” in Wien statt. Von Freitag bis Sonntag präsentieren sich die historischen Stadtführer der Bevölkerung. Die Nachtwächter in Österreich möchten noch in diesem Jahr ihr Projekt als immaterielles Kulturerbe der UNESCO einreichen.