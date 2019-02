Traditioneller "Oscar-Lunch" mit den Nominierten in Beverly Hills

Drei Wochen vor der Oscar-Verleihung 2019 versammelten sich mehr als 170 Oscar-Anwärter zum traditionellen Lunch der Nominierten in Beverly Hills.

Bei dem Treffen am Montag mischten neben hochkarätigen Stars wie Lady Gaga, Glenn Close, Amy Adams, Bradley Cooper, Viggo Mortensen und Alfonso Cuarón auch weniger bekannte Filmschaffende, darunter Make-Up-Künstler und Cutter, mit.

Mit dabei war auch der deutsche Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, der mit dem Künstlerporträt “Werk ohne Autor” den Auslands-Oscar holen könnte. Der aus Syrien stammende und in Berlin lebende Regisseur Talal Derki reiste ebenfalls an. Er ist mit seinem Berliner Produktionsteam für die Kriegs-Dokumentation “Of Fathers And Sons – Die Kinder des Kalifats” nominiert.