Tourismusberater: Entscheidungen um Lockdown nicht mehr nachvollziehbar

Großer Unmut: In Hotellerie und Gastronomie wächst die Kritik an den Entscheidungen der Bundesregierung - sind sie doch weiterhin vom Lockdown betroffen, während kein konkreter Weg Richtung Öffnung bekannt ist.

Die Tourismusberatungsgruppe und -Steuerberatung Prodinger bezeichnete die Entscheidungen am Mittwoch als "nicht mehr nachvollziehbar". Viele Betriebe hätten in der derzeitigen Situation ihre Sicherheit in Planung und Betriebsführung verloren.