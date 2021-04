Tourismus: Wintersaison quasi ausgefallen

Die Wintersaison 2020/21 war komplett im Lockdown: Von November bis März fehlen 55 Millionen Nächtigungen, von März 2020 bis März 2021 fielen sogar über 100 Millionen Nächtigungen weg.

Seit Anfang November gilt in den heimischen Beherbergungsbetrieben ein behördliches Betretungsverbot, um die hohe Zahl an Neuinfektionen einzudämmen und die Kapazitäten in den Intensivstationen der Spitäler vor dem Kollaps zu bewahren. Die Sperre hält noch bis 19. Mai an. Erlaubt sind lediglich Dienstreisen und Kuraufenthalte.