Totimpfstoff CoronaVac wirkt nicht gegen Omikron-Variante

Eine Studie aus Hongkong hat ergeben, dass der Corona-Totimpfstoff CoronaVac bei der Omikron-Variante vollkommen versagt.

Forscher in Hongkong haben mit Hilfe von Blutproben von Geimpften die Wirkung von Impfstoffen gegen die neue Coronavirus-Variante Omikron untersucht.

Studie: Keine Antikörper gegen Omikron mit Impfstoff CoronaVac

Vergleich von mRNA-Impfstoff und Totimpfstoff

In ihrer Vergleichsstudie untersuchten die Hongkonger Forscher die Wirkung von Biontech/Pfizer und CoronaVac mittels zwei leicht unterschiedlichen Omikron-Viren, die jeweils aus Patienten gewonnen und im Labor in Zellen vervielfältigt worden waren. Die Omikron-Variante HKU344-R346K trägt eine zusätzliche Mutation am Spike-Protein (R346K) im Vergleich zu Omikron HKU691. Zum Vergleich wurden das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus, Viren der Delta- und Viren der Beta-Variante geprüft.