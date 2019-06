Toter in Schubhaft: Weiter warten auf Obduktionsergebnis

Im Falle jenes 58-Jährigen, der vergangene Woche im Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände in Wien verstorben ist, liegt das Obduktionsergebnis weiterhin nicht vor.

Zu dem in der Nacht auf vergangenen Mittwoch in Schubhaft im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauer Lände in Wien gestorbenen Ungarn ist am Montag noch kein Obduktionsergebnis vorgelegen. Das teilte die Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, auf APA-Anfrage mit. Bis es soweit ist, werde es wohl noch einige Zeit dauern.