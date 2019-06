In U-Haft in Wien verstorben: 59-Jähriger klagte über Schmerzen

Ein 59-jähriger Ungar ist in der Nacht auf Mittwoch im Wiener Polizeianhaltezentrum Rossauerlände verstorben. Der Mann soll über Schmerzen geklagt und immobil gewesen sein.

Der in der Nacht auf Mittwoch in Schubhaft im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauer Lände in Wien gestorbene Ungar soll am Vortag explizit über Schmerzen geklagt haben und immobil gewesen sein. Ein Rechtsberater der Diakonie hatte den Mann in seiner Einzelzelle besucht. Ihm war es nicht möglich, mit dem Mann abschließend ein Rechtsmittel gegen dessen bevorstehende Abschiebung zu erörtern.